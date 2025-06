Per il bar del Politeama riapertura con novità

Il Bar del Politeama si trasforma e si rinnova, svelando un'incantevole novità che farà battere più forte il cuore di Poggibonsi. Da oggi, il locale nel cuore del centro storico, riapre con il nome di Buralli Caffè del Teatro, offrendo un servizio continuativo dalle 9 alle 23, sette giorni su sette. La nuova gestione porta con sé l’eleganza e la qualità della rinomata pasticceria Buralli, già apprezzata in tutta Italia. Vieni a scoprire il nuovo volto del tuo caffè preferito!

Una riapertura con numerose novità, da oggi, per il bar del Politeama in piazza Fratelli Rosselli a Poggibonsi. Il locale del centro storico sarà a disposizione dei clienti in orario continuato dalle 9 alle 23, sette giorni su sette e assume la denominazione di Buralli Caffè del Teatro. Questo in virtù della nuova gestione del marchio Buralli, realtà alquanto conosciuta nel comparto delle pasticcerie - presente a Lucca, terra di origine, e anche a Prato e a Marina di Massa - che si è aggiudicata il bando di gara pubblicato nei mesi scorsi. Una partenza in due momenti per l’attività: adesso una riapertura con una sorta di rinnovamento "ordinario" della superficie per l’intera stagione estiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it