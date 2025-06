Per i cibi a rischio un allarme al giorno nel 2025 | ogni 24 ore si ammalano 16 mln di persone nel mondo

Nella Giornata mondiale della sicurezza alimentare promossa per sensibilizzare l’opinione pubblica, emergono dati sconvolgenti: ogni giorno, oltre 1,5 milioni di persone nel mondo si ammalano a causa di alimenti contaminati o non sicuri. Un fenomeno che coinvolge 200 diverse patologie e rappresenta una minaccia crescente, soprattutto in Italia, dove le autorità hanno lanciato quasi un allarme alimentare al giorno nel 2025, spesso legato a cibi di importazione straniera. È tempo di agire e garantire la sicurezza di ciò che mettiamo in tavola.

Oltre 1,5 milioni di persone nel mondo si ammalano ogni giorno di 200 diverse patologie causate da alimenti contaminati o non sicuri: un fenomeno allarmante se si considera che solo in Italia, nel 2025, le autorità sanitarie hanno diramato un allarme alimentare quasi ogni 24 ore legato, afferma Coldiretti, a cibi di importazione straniera. Nella Giornata mondiale della sicurezza alimentare promossa. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Per i cibi a rischio un allarme al giorno nel 2025: ogni 24 ore si ammalano 1,6 mln di persone nel mondo

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Ogni Cibi Allarme Giorno

Per i cibi a rischio un allarme al giorno nel 2025: ogni 24 ore si ammalano 1,6 mln di persone nel mondo - Oltre 1,5 milioni di persone nel mondo si ammalano ogni giorno di 200 diverse patologie causate da alimenti contaminati o non sicuri : un fenomeno allarmante ... Scrive msn.com

Sicurezza Alimentare, Coldiretti: «Nel 2025 un allarme al giorno» - Nel 2025, un preoccupante numero di casi di contaminazione alimentare ha suscitato allarme in Italia, con un prodotto straniero contaminato per ogni giorno dell'anno. Le importazioni di cibo, che vann ... Segnala ilvescovado.it

Giornata Sicurezza Alimentare, Coldiretti: “Nel 2025 un allarme al giorno” - Servono etichetta d’origine e principio di reciprocità per tutelare consumatori e agricoltori ... Lo riporta msn.com

Laura and Giulia try the ! #lauraegiulia #shorts