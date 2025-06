per chi vuole tuffarsi nelle tante anime etniche degli stati uniti

Se desideri esplorare le molteplici anime etniche degli Stati Uniti attraverso un viaggio tra cultura e tradizione, "A RAGOSTE A MANHATTAN" di Alonso Ruizpalacios è il film che fa per te. Un affascinante spaccato gastronomico-antropologico che svela le storie e i sapori nascosti della Grande Mela, coinvolgendo spettatori e appassionati in un’esperienza unica e coinvolgente. Preparati a scoprire un mondo di emozioni e culture che ti lasceranno senza parole.

A RAGOSTE A MANHATTAN Genere: spaccato gastronomico-antropologico Regia: Alonso Ruizpalacios. Con Rau?l Briones, Rooney Mara, James Waterston, Anna Díaz, Motel Gyn Foster, Laura Gómez, Eduardo Olmos Non fatevi trarre in inganno dal titolo italiano: l'originale ( La Cocina ) svela subito il debito con l'omonima pièce di Arnold Wesker (in Italia ricordiamo la bella messa in scena di Valerio Binasco). Se l'originale era ambientato a Londra, il regista messicano Alonso Ruizpalacios (già Orso d'argento 2018 per la sceneggiatura di Museo – Folle rapina a Città del Messico ) la porta a The Grill, ristorante per turisti nel cuore di Manhattan.