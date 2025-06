Pentecoste l' arcivescovo dal letto dell' ospedale | Ascoltate la proposta di amore di Cristo per diventare la sua unica famiglia

In un momento di prova e riflessione, l'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ci ricorda il senso profondo di Pentecoste: ascoltare l'amore di Cristo e diventare parte della sua famiglia. Anche dall'ospedale, il suo messaggio rivela come lo Spirito Santo possa infondere speranza e rinnovamento in ogni cuore. È tempo di riaccendere la fede e abbracciare il dono divino che unisce tutti noi.

È tempo di Pentecoste, il momento in cui la Chiesa e i suoi fedeli fanno memoria della discesa dello Spirito Santo su Maria e sugli apostoli. L'arcivescovo di Agrigento, monsignor Alessandro Damiano, ancora in ospedale dopo l'incidente stradale del 24 maggio sulla statale 115, scrive una lettera. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Pentecoste, l'arcivescovo dal letto dell'ospedale: "Ascoltate la proposta di amore di Cristo per diventare la sua unica famiglia"

