Pentecoste | cos’è e perché si festeggia

Più famosa Pasqua, ma di grande importanza spirituale e storica, la Pentecoste rappresenta la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli, segnando l'inizio della diffusione del cristianesimo nel mondo. Celebrata il 8 giugno 2025, questa festività invita a riflettere sulla forza della fede e sulla missione spirituale. Scopriamo insieme perché la Pentecoste merita di essere celebrata con entusiasmo e devozione.

Domenica 8 giugno viene celebrata la Pentecoste 2025. Si tratta di una delle principali solennità del calendario cristiano. Come suggerisce il nome, evoca il numero cinque. L’etimologia della parola “pentecoste”, infatti, è collegata al greco, pent?kost?, "cinquantesimo". La Pentecoste viene celebrata cinquanta giorni dopo la Pasqua e conclude il tempo pasquale. Nonostante la sua rilevanza teologica, è una festa meno conosciuta rispetto al Natale o alla stessa Pasqua. Eppure, rappresenta un momento centrale per il cristianesimo: la nascita della Chiesa, intesa come comunità aperta al mondo. Il significato della Pentecoste. 🔗 Leggi su Quotidiano.net