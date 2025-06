Pensioni la Corte dei conti | Sì al ricalcolo dell' assegno per l' ex agente della Penitenziaria

La recente decisione della Corte dei Conti apre nuove prospettive per gli ex agenti della penitenziaria, confermando la possibilità di un ricalcolo equo delle pensioni. L’azione legale, sostenuta dall’avvocato Stefano Zaccariello, ha portato alla luce importanti questioni sui diritti previdenziali di chi ha dedicato la vita al servizio penitenziario. Con una sentenza che fa giustizia, si sancisce un precedente fondamentale per tutti i lavoratori coinvolti.

Un ex agente della Polizia penitenziaria, difeso dall’avvocato Stefano Zaccariello, ha portato l’Inps davanti alla Corte dei conti, in funzione di giudice delle pensioni, per il ricalcolo del trattamento pensionistico e la riliquidazione della pensione privilegiata. Il caso Con una sentenza. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Pensioni, la Corte dei conti: "Sì al ricalcolo dell'assegno per l'ex agente della Penitenziaria"

