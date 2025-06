Pensieri relazioni emozioni azzerati Lo smartphone ruba la vita ai giovani

Lo smartphone, compagno inseparabile di oggi, sta trasformando i nostri giovani in automi con pensieri e emozioni azzerati. Nel suo ultimo libro, presentato a Milano insieme a Mauro Crippa di Mediaset, lo psicanalista Franco De Masi svela i rischi di un’iperconnessione che minaccia il benessere di bimbi, adolescenti e genitori. Un allarme urgente che richiede il nostro intervento. Continua a leggere.

Nel suo ultimo libro, presentato a Milano con Mauro Crippa di Mediaset, lo psicanalista Franco De Masi analizza tutti i rischi che l’iperconnesione provoca in bimbi e adolescenti. Un disastro educativo che inchioda pure i genitori. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Pensieri, relazioni, emozioni azzerati. Lo smartphone ruba la vita ai giovani

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pensieri Relazioni Emozioni Azzerati

Pensieri “sbagliati”: cosa sono e quali ci condizionano di più - Sono solo alcuni tra i pensieri contraddittori ... una ragione d'essere in relazione a chi siamo, al nostro vissuto e alla nostra storia personale. Quando si parla di emozioni, non esiste qualcosa ... Come scrive menshealth.com

Perché “Ci amiamo, ma mi manca essere single” non è un pensiero sbagliato. Cos'è l'ambivalenza psicologica e come gestirla - Idee come “Adoro i miei amici, ma forse sarei stato meglio sul divano stasera”, “La mia relazione mi fa stare bene, ma mi manca limonare in discoteca” si chiamano emozioni contraddittorie ... Da vogue.it

Relazioni e terapia razionale emotiva: come la REBT può aiutarci a gestire le nostre emozioni e le nostre relazioni - Emozioni e relazioni sono profondamente ... è che i nostri pensieri e le nostre credenze sono alla base delle nostre reazioni emotive. Secondo Albert Ellis, se all’interno di una relazione amicale o ... Come scrive stateofmind.it

Dalla Paura All'Amore In Un Mondo Che Sta Cambiando