Pellegatti | Supermercato Milan In campo vanno i giocatori non i 75 milioni

Il calcio e il supermarket: un paragone che fa riflettere. Carlo Pellegatti, noto giornalista milanese, ha commentato con ironia le recenti vicende del Milan, sottolineando come in campo siano i giocatori a fare la differenza, non i milioni spesi. Tra voci di partenze e grandi investimenti, il Milan sembra pi√Ļ un supermercato di sogni sfumati che una squadra compatta. Ma cosa riserver√† il futuro ai rossoneri?

Il giornalista Carlo Pellegatti ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, paragonandolo ad un supermercato per tutte le voci di addio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it ¬© Pianetamilan.it - Pellegatti: ‚ÄúSupermercato Milan. In campo vanno i giocatori, non i 75 milioni‚ÄĚ

