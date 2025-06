Pelle lucida? No grazie | i tool assorbi sebo da avere assolutamente per quest’estate

Pelle lucida? No grazie! Con l’estate alle porte e i profumi di mare e sole che si avvicinano, è fondamentale avere gli strumenti giusti per mantenere un viso fresco e mattificante. Dalla carta assorbente ai primer specifici, questi cinque prodotti assorbi sebo sono imprescindibili nella tua borsa per affrontare ogni momento della giornata senza preoccupazioni. Preparati a scoprire come mantenere una pelle impeccabile, anche sotto il sole più cocente.

L’estate, il caldo e l’utilizzo di prodotti più “grassi” come la crema solare possono aumentare la possibilità di avere la pelle lucida. Soprattutto per chi sta fuori tutto il giorno, i prodotti assorbi sebo possono essere una vera e propria svolta, soprattutto in caso di ritocco di make-up o giornate che vanno dall’ufficio alla cena. Le possibilità sono tantissime, dai primer alla carta assorbente. Cinque prodotti assorbi sebo da avere sempre in borsetta. Dobbiamo, però, fare una premessa fondamentale: è normale che la pelle si ludici, così come è normale avere la pelle grassa. Quelli proposti sono solo alcuni suggerimenti per togliere il lucido che si va a formare, che a volte può essere fastidioso. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Pelle lucida? No, grazie: i tool assorbi sebo da avere assolutamente per quest’estate

