pelle idratata anche d estate e senza sudore ecco le creme leggere per il viso da tenere sempre con te

una perdita di elasticità e luminosità, ma anche di compromettere la salute della tua pelle nel lungo termine. Scopri le creme leggere e rinfrescanti, perfette da portare sempre con te, per una pelle idratata e fresca in ogni momento della giornata estiva.

Leggere, a rapido assorbimento e con un delizioso effetto fresco: sono le c reme viso leggere per l’estate. L’ideale per affrontare le giornate calde, regalando comfort alla pelle messa a dura prova dai raggi del sole e dalle alte temperature. D’altronde fra passeggiate in città, giornate al mare e pomeriggi in piscina, il rischio di ritrovarsi con la pelle del viso “che tira” è altissimo. E se non te ne prendi cura rischi non solo di favorire la formazione di rughe, ma anche di ritrovarti con un colorito spento e poco luminoso. Decisamente il contrario di ciò che cerchiamo d’estate, quando desideriamo abbronzarci e non applicare più il fondotinta sul viso. 🔗 Leggi su Dilei.it