peggiori stili di vita e nutrienti per chi è autistico

cibo, dunque, diventa un terreno di battaglia tra bisogni e limiti sensoriali. Comprendere quali siano gli stili di vita e i nutrienti più sfidanti per le persone autistiche è fondamentale per promuovere benessere e inclusione. Solo attraverso un approccio empatico e personalizzato possiamo aiutare chi vive questa quotidianità a trovare equilibrio e serenità a tavola.

A tavola, la scena si ripete ogni sera: le stesse due o tre pietanze, sempre dello stesso colore neutro, sempre con la stessa consistenza prevedibile. Per molte persone nello spettro autistico, il momento del pasto non è solo una routine quotidiana, ma una vera e propria sfida. Odori pungenti, rumori metallici, luci intense e il semplice contatto con cibi "sconosciuti" possono trasformare l'esperienza alimentare in un atto di resistenza. Il risultato è spesso una dieta estremamente selettiva, composta da un numero ristretto di alimenti ritenuti "sicuri" perché familiari e sensorialmente tollerabili.