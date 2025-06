Pedone investito sulle strisce pedonali Spadoni | Su viale Alberti auto troppo veloci serve un velox

Un tragico incidente si è verificato giovedì 5 giugno in viale Alberti, dove un pedone investito sulle strisce è ora ricoverato in ospedale in condizioni serie. La velocità eccessiva dei veicoli lungo questa arteria, considerata parte della circonvallazione interna, mette a rischio la sicurezza di tutti. È ormai evidente che serve urgentemente installare un velox, per proteggere vite e rendere le strade più sicure per pedoni e automobilisti.

Nella giornata di giovedì, 5 giugno, è avvenuto un incidente in viale Alberti, il tratto di strada considerata sin dall’origine come parte della circonvallazione mediana interna. Un pedone che stava attraversando sulle strisce è stato investito ed ora si trova in ospedale in situazioni molto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Pedone investito sulle strisce pedonali, Spadoni: "Su viale Alberti auto troppo veloci, serve un velox"

