PdM5sAvs | Basta massacro palestinesi

In un momento di grande mobilitazione, decine di migliaia di italiani hanno scelto di scendere in piazza per chiedere giustizia e pace a Gaza. La manifestazione, organizzata da Pd, M5s e Avs, ha visto una partecipazione massiccia e determinata, sfidando il silenzio di chi preferisce ignorare le sofferenze. Questa piazza è il simbolo di un’umanità che non tace di fronte a un conflitto che dura da troppo tempo. È la voce di chi desidera un cambiamento reale.

16.28 "E' un'enorme partecipazione per dire basta al massacro dei palestinesi e ai crimini del governo Netanyahu. E' una Italia che non tace, come fa il governo Meloni". Lo dice la segretaria del Pd, Schlein, al corteo per Gaza organizzato a Roma da Pd, M5s e Avs. "Questa è la piazza dell'umanitĂ contro uno sterminio sistematico che va avanti da 20 mesi con tanti governi, a partire da quello italiano, che fanno finta di non vedere". CosĂŹ il leader M5s, Conte. Bonelli (Avs): "Fermare l'orrore, stop ad accordi militari ed economici". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: Basta Massacro Palestinesi Governo

