Pd a due piazze per Gaza Orlando fa il pompiere | Non possiamo buttare fuori dal partito chi va a due manifestazioni

In un momento di forte tensione e solidarietà, il dibattito si accende tra le piazze milanesi: da una parte, i manifestanti a Gaza, dall’altra, il centrosinistra che scende in piazza per esprimere il proprio sostegno. Orlando, simbolo di vicinanza e impegno, si schiera aprendo un dialogo che supera le divisioni. È essenziale ascoltare tutte le voci per costruire un futuro di pace, senza lasciare spazio alle divisioni o agli infiltrati.

L’altra parte del centrosinistra scende in piazza oggi, sabato 7 giugno alle 14. Certo, la scritte «Israele terrorista, con la Palestina fino alla vittoria» sulle mura del Teatro Parenti di Milano, dove ieri l’altro pezzo del centrosinistra, con Renzi e Calenda hanno condotto la manifestazione né con Hamas né con Netanyhau – (nè, per quanto riguarda la piazza, con il P), non sono di buon auspicio. Si teme la presenza di infiltrati nella chiamata alla piazza romana di Pd (o parteb di esso), M5S e Avs diretti a San Giovanni. Sono attese circa 50mila persone. Il corteo, partirà alle 14 da piazza Vittorio per arrivare a piazza San Giovanni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pd a “due piazze” per Gaza. Orlando fa il pompiere: “Non possiamo buttare fuori dal partito chi va a due manifestazioni”

In questa notizia si parla di: Piazze Gaza Orlando Pompiere

Due popoli e due piazze, dopo l’Ucraina gli ex renziani del Pd usano Gaza per logorare Schlein - Il conflitto a Gaza si riflette nelle dinamiche interne del Partito Democratico, mostrando come le crisi internazionali possano amplificare le divisioni politiche.

Pd a "due piazze" per Gaza. Orlando fa il pompiere: "Non possiamo buttare fuori dal partito chi va a due manifestazioni" - Litigano pure per gli ospiti L’altra parte del centrosinistra scende in piazza oggi, sabato 7 giugno alle 14. Certo, la scritte «Israele terrorista, con la Palestina fino alla vittoria» sulle mura del ... Scrive informazione.it

Due piazze per Gaza: “Basta massacri, ora pace e giustizia” - A Gaza, oltre 50.000 persone sono state uccise, tra cui più di 15.000 bambini. Quasi tutta la popolazione è stata costretta a fuggire, ospedali e scuole sono stati distrutti, l’accesso ad ... Come scrive grossetonotizie.com

Piazze che parlano. Immagini e voci da Roma, Mosca e Gaza - Le piazze delle città del mondo hanno sempre parlato e oggi ... In quella che era la piazza della striscia di Gaza si levano le mani imploranti un po’ di cibo crudelmente impedito da chi ha fatto dell ... Segnala difesapopolo.it