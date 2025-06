Pavia titolare di un Money Transfer rapinato | Dacci i soldi o ti riempiamo di botte bottino da 2 500 euro

Una tranquilla serata a Pavia si trasforma in un incubo per un esercente di un money transfer, vittima di una violenta rapina. Mentre si avvicinava alla sua auto, due sconosciuti senza scrupoli hanno minacciato con parole dure e la richiesta di soldi, lasciando dietro di sé un segno indelebile. Un episodio che riaccende il timore tra i commercianti e la comunità locale. La vicenda evidenzia quanto sia fondamentale rafforzare la sicurezza urbana e la tutela dei cittadini.

Pavia, 7 giugno 2025 – Un esercente rapinato nel tragitto a piedi verso l'auto parcheggiata. Erano da poco passate le 19.30 quando il titolare del Money Transfer in corso Manzoni a Pavia, dopo aver chiuso il negozio, stava percorrendo le poche decine di metri per raggiungere la sua automobile, che aveva lasciato in sosta per tutta la giornata nella vicina via Bricchetti. È stato avvicinato da due sconosciuti, non armati, con i volti parzialmente travisati, che lo hanno minacciato verbalmente: "Dacci tutti i soldi che hai o ti riempiamo di botte". Spinse a terra un pensionato per rubargli la catenina d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pavia, titolare di un Money Transfer rapinato: “Dacci i soldi o ti riempiamo di botte”, bottino da 2.500 euro

