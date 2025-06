Pauroso scontro sulla Senese Aretina tre feriti gravi

Un violento scontro sulla statale Senese Aretina di Arezzo ha scosso la comunità, lasciando tre persone in gravi condizioni. L’incidente tra due veicoli, avvenuto tra il chilometro 134,800 e il 137,800, ha causato l’interruzione totale della circolazione in entrambe le direzioni, con i soccorritori in azione per gestire una situazione critica. La sicurezza su queste strade è un tema prioritario che richiede attenzione immediata.

Arezzo, 7 giugno 2025 – Grave incidente stradale sulla strada statale Senese Aretina, ad Arezzo. Due i veicoli coinvolti nello schianto sulla Ss 73 tra il chilometri 134,800 e il chilometro 137,800. Ci sono tre feriti gravi. La circolazione è stata interrotta in tutti e due i sensi di marcia e deviata in loco su percorsi alternativi. Sul posto tutti i mezzi di soccorso, compreso l’elisoccorso regionale Pegaso, e il personale Anas. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pauroso scontro sulla Senese Aretina, tre feriti gravi

In questa notizia si parla di: Senese Aretina Feriti Gravi

