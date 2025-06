Paura in via Rizzoli | uomo minaccia i passanti con un coltello e danneggia le vetrine

Momenti di tensione scuotono la tranquilla via Rizzoli: un uomo in stato di alterazione minaccia i passanti con un coltello a farfalla, danneggiando vetrine e seminando paura tra i presenti. La situazione è stata prontamente segnalata alle forze dell’ordine, che sono intervenute per garantire la sicurezza e riportare la calma. La vicenda evidenzia quanto sia importante restare vigili e collaborativi in situazioni di crisi.

Attimi di paura nella notte in via Rizzoli dove un uomo in evidente stato di alterazione ha iniziato a minacciare i passanti con un coltello a farfalla e ha danneggiato alcune vetrine del punto vendita Fabbri e di una erboristeria proprio sotto le due torri. La segnalazione è giunta al 113. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Paura in via Rizzoli: uomo minaccia i passanti con un coltello e danneggia le vetrine

Terrore in via Rizzoli a Bologna: armato di coltello distrugge le vetrine, fermato dai passanti / Video - Il giovane di 28 anni è stato buttato a terra da alcuni cittadini mentre tentava di sfondare la porta della pizzeria Gingio, i dipendenti si sono chiusi dentro. Il racconto del titolare: “Episodi viol ... Come scrive msn.com

