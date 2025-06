paura a striano bimba ferita da un colpo di carabina ad aria compressa mentre passeggiava

Un pomeriggio di paura a Striano, dove una bambina di soli 11 anni rischia di trasformarsi in tragedia. Mentre passeggiava tranquilla verso la casa della zia, un colpo di carabina ad aria compressa l’ha colpita all’addome, lasciando tutti sotto shock. Un episodio che evidenzia i pericoli nascosti dietro armi apparentemente innocue e che richiede una riflessione urgente sulla sicurezza dei più giovani.

