Paura a Striano bimba ferita da un colpo d’aria compressa mentre passeggiava

Una semplice passeggiata si è trasformata in un momento di paura a Striano, quando una bambina di soli 11 anni è stata ferita da un colpo d’aria compressa. Quanto accaduto nel pomeriggio di ieri in via Sarno II^ traversa ha sconvolto la comunità, sottolineando quanto siano importanti la sicurezza e la vigilanza. La vicenda mette in evidenza i rischi legati a comportamenti irresponsabili e la necessità di tutela per i più giovani.

Poteva trasformarsi in tragedia quanto accaduto nel pomeriggio di ieri a Striano in via Sarno II^ traversa, seconda traversa. Una bambina di appena 11 anni, mentre stava andando a piedi verso casa della zia, è stata improvvisamente colpita all'addome da un oggetto metallico.

