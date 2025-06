Paura a Giugliano per un incendio in una palazzina di 4 piani

Paura a Giugliano questa mattina, quando un principio di incendio ha minacciato una palazzina di quattro piani in via Fortunato del Fornon. La pronta risposta dei vigili del fuoco, con mezzi e autoscala, ha evitato conseguenze peggiori, ma l’episodio ha acceso i timori tra i residenti. La sicurezza del quartiere resta una priorità , e le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio per garantire che simili episodi non si ripetano.

Molta paura questa mattina a Giugliano per un principio di incendio in una palazzina di 4 piani al civico n.9 di via Fortunato del Fornon. Sul posto con la squadra dei caschi rossi 24B di Giugliano sono intervenuti i mezzi ABP1 della sede Centrale e un'autoscala.

