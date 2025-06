Patrignani Confcommercio sul centro storico | Vie Pescheria e Quattordici da abbellire esteticamente

Il cuore pulsante di Cesenatico, il centro storico, merita un rinnovato splendore. Vie come Pescheria e Quattordici, ancora bisognose di interventi estetici, possono diventare luoghi di fascino e attrattiva. Il presidente di Confcommercio Cesena, Augusto Patrignani, sottolinea l’importanza di rigenerare queste zone per riscoprire il loro valore storico e rilanciare l’economia locale. Solo così si potrà valorizzare appieno il patrimonio cittadino e stimolare il commercio.

In centro storico ci sono ancora zone da rigenerare per riportarle al decoro abbellendole e rilanciando il commercio. A sostenerlo è il presidente di Confcommercio cesenate Augusto Patrignani. “Oltre alle gallerie del centro in cui abbiamo auspicato interventi di rigenerazione - prosegue. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Patrignani (Confcommercio) sul centro storico: "Vie Pescheria e Quattordici da abbellire esteticamente"

