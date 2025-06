Patrick Vieira ha rinnovato con il Genoa

Patrick Vieira ha scelto di restare fedele al Genoa, rinnovando il suo contratto e confermando il suo impegno con i rossoblu. Dopo settimane di negoziati e un calciomercato turbolento, in cui il suo nome era stato accostato a diverse squadre di Serie A, il francese ha deciso di continuare il suo percorso alla guida del club ligure. E così, la panchina genoana si conferma come un punto fermo per il futuro della squadra.

Patrick Vieira ha rinnovato il proprio contratto con il Genoa e resta così sulla panchina rossoblu. I colloqui erano stati avviati già settimane fa, poi però è arrivato il valzer degli allenatori che a un certo punto aveva coinvolto il tecnico francese per diverse squadre di Serie A. Persino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Patrick Vieira ha rinnovato con il Genoa

