Pastore difende l’Inter | Se questa è una stagione negativa avrei voluto viverne cento

Javier Pastore si schiera a difesa dell’Inter, evidenziando l’impegno e la passione che caratterizzano questa stagione complicata. Tra il sogno di una finale di Champions League e le sfide del cambio in panchina con Inzaghi, l’ex PSG rivela il suo punto di vista, dimostrando quanto sia forte il legame con il club. Se questa è una stagione negativa, avrebbe voluto viverne cento, perché ogni esperienza arricchisce e prepara per il futuro.

Intervistato da Sport Mediaset, Javier Pastore ha commentato la stagione dell’Inter. Le sue parole tra finale di Champions League e Simone Inzaghi. Intervistato da Sport Mediaset, Javier Pastore ha commentato la stagione dell’ Inter. Oltre alla finale di Champions League, l’ex PSG ha detto la sua anche sull’ addio di Simone Inzaghi. Le sue parole. ADDIO INZAGHI – «Sono scelte molto personali. Lui ha fatto tanto bene per l’Inter in questi anni, perché ha vinto un campionato, ha fatto due finali di Champions League e quest’anno si sono giocati tutto ». ANNATA NEGATIVA – «Alla fine non hanno fatto un anno negativo, però all’ultima giornata di campionato potevano essere campioni d’Italia e hanno fatto una finale di Champions. 🔗 Leggi su Internews24.com