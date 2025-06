Pasti all' ospedale | Convenzione a rischio e carico di lavoro sulle spalle degli Oss

In un momento delicato per l’ospedale di Pordenone, la recente transizione del servizio di prenotazione e distribuzione pasti a una ditta esterna mette a rischio la convenzione e aumenta il carico di lavoro sugli OSS. La lista civica Il Bene Comune solleva dubbi sulla gestione di questa fase critica, chiedendo chiarezza e attenzione affinché i pazienti ricevano le cure e il supporto di cui hanno bisogno. È fondamentale trovare soluzioni che tutelino tutti, garantendo qualità e efficienza.

In questi giorni, presso l’ospedale di Pordenone, sarebbe in corso una fase di transizione del servizio di prenotazione e distribuzione pasti nei reparti, affidato a una ditta esterna. Sul caso interviene la lista civica Il Bene Comune, second cui "Asfo starebbe valutando l’ipotesi di non. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Pasti all'ospedale: "Convenzione a rischio e carico di lavoro sulle spalle degli Oss"

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Pasti Ospedale Convenzione Rischio

Trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti dell’ospedale di Sestri Levante - Un episodio inquietante ha scosso l'ospedale di Sestri Levante: è stata trovata una blatta morta in un vassoio dei pasti.

Energia: Confcooperative, a rischio pasti in ospedali e scuole - non potremo garantire a lungo la somministrazione dei pasti in scuole, presìdi ospedalieri e uffici pubblici". E' quanto sostenuto da Mirella Paglierani, referente ristorazione collettiva di ... Segnala ansa.it

Rischio salmonella, ritirato prodotto di pasti sostitutivi. L’azienda: «Acquirenti contattati uno a uno telefonicamente» - PONSACCO. Rischio salmonella. Questa la motivazione con cui il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale di un lotto di pasti sostitutivi Crockis della ditta Snep di Ponsacco ... Da msn.com

Alimentazione sana ed equilibrata per anziani d'estate