Passons Music Hub una serata di musica talento e sapori per la comunità

Passons Music Hub trasforma ogni nota in un gesto di comunità, unendo talento, passione e sapori autentici in un evento unico. Con l’obiettivo di connettere persone e valorizzare le eccellenze locali, questa iniziativa del Gruppo Folkloristico Passons APS promette di rivoluzionare il modo di vivere la musica e l’aggregazione. Preparati a vivere una serata indimenticabile, dove musica, talento e convivialità si incontrano per creare ricordi duraturi.

Unire, connettere e valorizzare. Con questi obiettivi nasce “Passons Music Hub”, la nuova e ambiziosa iniziativa presentata dal Gruppo Folkloristico Passons APS, destinata a segnare un'evoluzione rispetto ai tradizionali saggi di fine anno del dipartimento di musica moderna della Scuola di Musica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Passons Music Hub, una serata di musica, talento e sapori per la comunità

In questa notizia si parla di: Passons Musica Music Serata

