Passerella in legno pericolosa e rifiuti di ogni genere abbandonati benvenuti alla spiaggia del Pilone

Benvenuti alla spiaggia del Pilone, un angolo di paradiso che purtroppo si trova in balia di incuria e negligenza. Una passerella in legno pericolosa e un cumulo di rifiuti abbandonati trasformano un luogo di relax in una vera discarica a cielo aperto. Un nostro lettore ha documentato questa situazione, evidenziando il bisogno urgente di interventi per ripristinare decoro e sicurezza. È ora di agire per restituire dignità a questa splendida destinazione.

"Passerella in legno pericolosa per le persone e rifiuti di ogni genere abbandonati come se la spiaggia fosse una discarica". Lo segnala un lettore documentando con foto la situazione dell'accesso alla spiaggia ddel Pilone a Torre Faro. "Inoltre - scrive - nella strada hanno da poco rifatto. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - "Passerella in legno pericolosa e rifiuti di ogni genere abbandonati", benvenuti alla spiaggia del Pilone

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Spiaggia Passerella Legno Pericolosa

Marina di Vecchiano: pronta la prima passerella per la spiaggia in zona Piazzale Montioni - Marina di Vecchiano si prepara a vivere un’estate all’insegna della comodità e dell’accessibilità , grazie alla nuova passerella pronta in zona Piazzale Montioni.

Islanda, perché la spiaggia nera può essere pericolosa - La spiaggia di sabbia nera più famosa d’Islanda attira i visitatori da ogni dove, ma una combinazione di geologia e forza dell’oceano la rende un’attrazione mortale. La sabbia nera e le ... leggo.it scrive

Passerelle di legno sulla spiaggia de La Pelosa - Riqualificare la spiaggia della Pelosa ... struttura e pavimentazione in legno. Sarà largo 4 metri e mezzo e si allargherà in coincidenza degli ingressi delle passerelle esistenti e dei punti ... Come scrive ansa.it

Passerella per la spiaggia inagibile - “Inagibile da maggio la passerella disabili di accesso alla spiaggia di Punta Sabbioni ... «la situazione della passerella di legno era già molto aggravata. Uno dei due travi di sostegno ... nuovavenezia.gelocal.it scrive

Come realizzare una pavimentazione in legno per esterno