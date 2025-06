Passeggia in strada con la zia poi il dolore lancinante | bambina ferita con una pistola ad aria compressa

Una tranquilla passeggiata con la zia si è trasformata in un incubo per una bambina di 11 anni a Striano, Napoli, quando è stata colpita da un proiettile di un'arma ad aria compressa. L'episodio, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, ha scosso la comunità e ora le indagini sono in corso per chiarire l’accaduto. La bimba stava semplicemente vivendo un momento di spensieratezza, ma questa tragica vicenda ci ricorda quanto sia importante garantire la sicurezza dei più giovani.

Paura a Striano (Napoli), dove una bambina di 11 anni è rimasta ferita all'addome dai proiettili di un'arma ad aria compressa. L'episodio è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, 6 giugno, sono in corso le indagini. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Passeggia in strada con la zia, poi il dolore lancinante: bambina ferita con una pistola ad aria compressa

