Partito a Roma il corteo per Gaza

A Roma, un corteo colorato e determinato si è mosso da Piazza Vittorio, accompagnato dalle note di "Bella Ciao". Circa 10mila persone si sono riunite per gridare a gran voce: "Gaza stop al massacro. Basta complicità". La marcia, testimone di solidarietà internazionale, culminerà a Piazza San Giovanni con interventi dai rappresentanti politici e attivisti. Un gesto forte che invita alla riflessione e all’azione, perché la voce della piazza non si può ignorare.

14.45 E' partito da Piazza Vittorio a Roma, sulle note di "Bella Ciao", il corteo per Gaza. L'arrivo è a Piazza San Giovanni, dove si terranno gli interventi dal palco. Circa 10mila persone partecipano alla marcia, aperta da uno striscione con i colori della bandiera palestinese che recita: "Gaza stop al massacro. Basta complicità". Dietro allo striscione di testa sfilano i leader di Pd, Schlein, M5s, Conte e Avs, Bonelli e Fratoianni. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

La manifestazione è organizzata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Avs. Giuseppe Conte sui social: "Non vogliamo essere partner di un genocidio".

