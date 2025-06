Parte il cineforum all’aperto Prima pellicola Follemente

Il panorama cinematografico torna a illuminare le serate di Lecco con il cineforum all'aperto “Ma che film la vita!”, un’occasione imperdibile per vivere il cinema sotto le stelle. La prima pellicola, la brillante commedia italiana Follemente di Paolo Genovese, promette risate e riflessioni in una cornice unica. L’appuntamento è martedì 10 giugno in piazza Garibaldi, alle 21.30. Preparate popcorn e buon umore, perché questa serata sarà solo l’inizio di un’estate all’insegna del grande schermo.

Sarà la divertente commedia italiana Follemente di Paolo Genovese, ad aprire la settima edizione del cineforum all'aperto "Ma che film la vita!" organizzato da Confcommercio Lecco, Nuovo Cinema Aquilone e Comune di Lecco. L'appuntamento inaugurale della rassegna cinematografica nella città dei Promessi sposi è per martedì 10 giugno in piazza Garibaldi a Lecco. L'inizio delle proiezioni è fissato per le ore 21.30 circa. Previsto un saluto introduttivo da parte del prevosto monsignor Bortolo Uberti. Il biglietto di ingresso costa 3,50 euro grazie alla promozione Cinema in Festa. I biglietti sono acquistabili alla cassa oppure online in prevendita

