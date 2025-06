Parolequotidiane al Conventino | poesia e fotografia per chi è in viaggio con sé stesso

Vieni a scoprire come parole e immagini possano accompagnarci nel viaggio più autentico: quello verso il nostro io più profondo. Mercoledì 11 giugno al Conventino Caffè Letterario di Firenze, l’autrice Alessandra Maria Schlatter svelerà le sue “Parolequotidiane”, poesie pensate per persone in cerca di sé stesse. Un momento di ispirazione, riflessione e scoperta che ti invita a compiere un percorso di introspezione. Ti aspettiamo per condividere emozioni senza confini.

Firenze, 7 giugno 2025 -Un incontro con la poesia quotidiana. Mercoledì 11 giugno alle 18, il Conventino Caffè Letterario ospita la prima presentazione di “Parolequotidiane – poesie per persone irrisolte”, alla presenza dell’autrice Alessandra Maria Schlatter, presentata dalla giornalista Olga Mugnaini e accompagnata dalle letture di Rosa Canfora. L’evento, a ingresso libero, inaugura contestualmente nella Sala Artusi la mostra dei venti scatti che traducono in immagini i versi della raccolta; l’esposizione resterà aperta dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 19, fino a domenica 29 giugno. La silloge, fresca di stampa per la collana “I libri di Mompracem”, dà voce a fragilità, resilienza e meraviglia del quotidiano e si rivolge, con tenerezza e ironia, a chi si sente “incompiuto” e tuttavia desideroso di crescere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Parolequotidiane” al Conventino: poesia e fotografia per chi è in viaggio con sé stesso

In questa notizia si parla di: Parolequotidiane Conventino Poesia Fotografia