Parma ufficiale | preso Ordonez dal Velez

Il Parma pesca sul mercato argentino. A titolo definitivo dal Velez arriva il centrocampista centrale Christian Ordonez, classe 2004. IL COMUNICATO. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Ordonez, che regalo al Velez! Poi sarà Parma - L'emozione per la salvezza del Parma ha varcato i confini, raggiungendo anche l'Argentina. Nel quartiere Liniers di Buenos Aires, Mateo Pellegrino è diventato l'icona di una festa che ha unito i tifosi di tutto il mondo.

Ordonez: "Parma è un posto meraviglioso" - Il centrocampista argentino ai canali ufficiali del Club: "Qui tanti calciatori argentini hanno fatto la storia" ... Si legge su parmatoday.it

