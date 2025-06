Parma su De Rossi l’ad Cherubini conferma | la Roma tifa per lui

Dopo due settimane che dire intense è poco, ricche di cambiamenti e sorprese, sono poche le squadre in Serie A che devono ancora scegliere l’allenatore per la prossima stagione. Roma forte di un Gasperini pronto a dare continuità al lavoro di Ranieri, e tocca ora al mercato dargli gli elementi giusti per formare una rosa da Champions League. Chi invece è rimasto piuttosto spiazzato è il Parma, che dopo aver trovato una bozza di accordo per proseguire con Chivu ha dovuto accettare la decisione del rumeno di cogliere l’occasione di allenare la “sua” Inter. Crociati che non hanno potuto fare la voce grossa come il Como con Fabregas e si ritrovano ora a dover cambiare guida tecnica, una scelta cruciale per costruirsi le chances di una nuova salvezza anche l’anno prossimo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Parma su De Rossi, l’ad Cherubini conferma: la Roma tifa per lui

