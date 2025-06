Parma Cherubini | "Ingiusto quello che è successo a Paratici La vicenda delle plusvalenze ha cambiato le nostre vite"

Parma Cherubini commenta con amarezza le recenti vicende sportive, sottolineando come le plusvalenze abbiano rivoluzionato le nostre aspettative e il nostro modo di vivere il calcio. Dopo la presentazione del calendario di Serie A 2025/26, le parole di Federico Cherubini risuonano come un importante monito: il nostro amore per il pallone deve rimanere forte, soprattutto in tempi di grande cambiamento. Perché, alla fine, il calcio è passione e resilienza, e questa stagione ci riserverà ancora molte sorprese.

Al termine della serata di presentazione del calendario del Serie A 202526, Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di Sportitalia. L`amministratore. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cherubini Parma Quot Ingiusto

Cherubini: «Napoli? Vogliamo la salvezza, la gente di Parma aiuti!» - In vista della cruciale sfida contro il Napoli, Federico Cherubini prova a caricare l'ambiente di Parma, sottolineando l'importanza del sostegno della tifoseria.

Pagina 1 | Cherubini, sfogo plusvalenze: "Paratici, tutto ingiusto: le nostre vite cambiate. Leoni e Bonny..." - Il dirigente del Parma sul calciomercato e sullo scandaloso trattamento riservato alla Juventus da parte della giustizia sportiva ... Lo riporta tuttosport.com

Parma, Cherubini: “Non ci piace parlare di mercato ora. Napoli? Affrontiamo la più forte” - Le parole di Federico Cherubini, amministratore delegato del Parma, a margine dell’ultima tappa di “Parma Land”. A chiudere il progetto Parma Land, percorso di promozione del territorio e del mondo ... Come scrive gianlucadimarzio.com

Un ex della Juve per il Parma: Cherubini nuovo ad, il comunicato ufficiale - Questo il comunicato con cui il Parma ha annunciato l'arrivo di Cherubini e l'addio a Martines: "Parma Calcio annuncia che Federico Cherubini sarà nominato Amministratore Delegato della Società. Lo riporta corrieredellosport.it

Whose Body? A Lord Peter Wimsey Novel Mystery Unveiled! | Dorothy L. Sayers