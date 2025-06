Parco dello Stelvio Flora fauna e la biodiversità in vetrina in tv

Il Parco Nazionale dello Stelvio celebra i suoi primi 90 anni, un traguardo che sottolinea l'importanza della biodiversità e della tutela ambientale in Vallese. La natura di questa meravigliosa area protetta sarà protagonista su Canale 5 con Melaverde, offrendo uno sguardo affascinante su flora, fauna e ricchezze storiche. Un’occasione imperdibile per riscoprire le meraviglie dell’ecosistema alpino e l’impegno per preservarle nel tempo.

La natura valtellinese torna protagonista in tv con Melaverde, la trasmissione di Canale 5, in onda la domenica alle 11.50. Nella puntata di domani sarà proposto un servizio girato nel Parco Nazionale dello Stelvio: un focus su flora e fauna ma anche sulla tutela della biodiversità di un’area protetta che proprio in questo 2025 festeggia i propri primi 90 anni. Nella puntata saranno approfonditi i temi naturalistici e storici, che caratterizzano il territorio valtellinese del Parco. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco dello Stelvio. Flora, fauna e la biodiversità in vetrina in tv

In questa notizia si parla di: Parco Stelvio Flora Fauna

Parco dello Stelvio, a tu per tu con l’orso bruno: scatta la foto e poi fugge sul tetto di una baita - Durante un’escursione nel Parco dello Stelvio, un fotografo ha incontrato un imponente orso bruno. Dopo aver scattato un’unica, preziosa foto, l’orsa è riuscita a sorprendere l’escursionista, che è scappato sul tetto di una baita.

Parco dello Stelvio. Flora, fauna e la biodiversità in vetrina in tv - La natura valtellinese torna protagonista in tv con Melaverde, la trasmissione di Canale 5, in onda la domenica alle ... Scrive ilgiorno.it

Parco Nazionale dello Stelvio: informazioni e attività del luogo - La fauna e la flora del Parco Nazionale dello Stelvio Quello del Parco dello Stelvio è un territorio ricco di fauna e di flora, un luogo capace di racchiudere un’incredibile biodiversità alpina. Scrive greenstyle.it

Il Parco dello Stelvio protagonista a Melaverde - La natura valtellinese, in tutta la sua bellezza, torna protagonista in televisione con Melaverde, la fortunata trasmissione di Canale 5, in onda la domenica alle ore 11.50. Il Parco dello Stelvio pro ... Scrive primalavaltellina.it