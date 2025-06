Parcheggiatore molesto denunciato per estorsione in Corso Sicilia

Nel cuore pulsante di Sicilia, la presenza di parcheggiatori molesti rappresenta una minaccia per la sicurezza e il decoro urbano. Recentemente, i carabinieri di piazza Dante hanno intensificato le verifiche, culminate nella denuncia di un parcheggiatore per estorsione. Questa azione dimostra l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare cittadini e visitatori, promuovendo un ambiente più sicuro e rispettoso. La lotta contro queste pratiche illecito continua senza sosta.

I carabinieri della compagnia di piazza Dante hanno eseguito un controllo di vigilanza sia nel centro storico, sia altri punti sensibili della città per garantire sicurezza, rispetto del decoro urbano, repressione dello spaccio e verifica del rispetto delle norme del codice della strada.

