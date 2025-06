Papa | la pace tornerà se non deprediamo

In un mondo segnato da divisioni e ingiustizie, il messaggio di papa Leone XIV ci richiama all'importanza di un cammino condiviso e rispettoso della Terra. Solo attraverso l’armonia, la giustizia e la cura reciproca potremo ricostruire la pace perduta. La strada verso un futuro sostenibile e pacifico è davanti a noi, ma richiede impegno e consapevolezza. La vera pace tornerà solo se cambieremo il nostro modo di essere e di agire.

21.00 "In un mondo lacerato e senza pace lo Spirito Santo ci educa a camminare insieme.La terra riposerà,la giustizia si affermerà, i poveri gioiranno, la pace tornerà se non ci muoveremo più come predatori, ma come pellegrini. Non più ognuno per sé, ma armonizzando i nostri passi ai passi altrui. Non consumando il mondo con voracità, ma coltivandolo e custodendolo, come ci insegna l'Enciclica Laudato si'". Lo ha detto papa Leone XIV durante la Veglia di Pentecoste in Piazza San Pietro per il Giubileo dei Movimenti. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it