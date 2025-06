Papa | disponibile per data comune Pasqua

Il Papa ha confermato la disponibilità della Chiesa Cattolica a trovare una soluzione ecumenica per celebrare insieme la Pasqua, ribadendo l’importanza di unità tra le confessioni cristiane. Durante il Simposio Ecumenico in occasione del 1700° anniversario del Concilio di Nicea, ha sottolineato come, nonostante i calendari divergenti, la ricerca di una data comune possa rappresentare un segno di fratellanza e speranza per tutta la comunità cristiana.

12.50 Leone XIV ha ribadito "la disponibilità della Chiesa Cattolica a cercare una soluzione ecumenica che favorisca la celebrazione comune" della Pasqua. Lo ha detto ricevendo i partecipanti del Simposio Ecumenico per il 1700esimo Anniversario del Concilio di Nicea. Obiettivo del Concilio, ha ricordato, "era quello di stabilire una data comune, per esprimere l'unità della Chiesa. Purtroppo i calendari diversi non lo permettono più. Sono state proposte diverse soluzioni che consentirebbero di celebrare insieme 'Festa delle Feste'". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

