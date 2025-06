Papa Leone XIV riceve il presidente argentino Milei in Vaticano

In un incontro storico nel cuore del Vaticano, Papa Leone XIV ha accolto il presidente argentino Javier Milei e la sua compagna Fatima Florez. Un dialogo ricco di speranza e sperimentazioni, centrato su temi cruciali come il progresso socio-economico, la lotta alla povertĂ e la coesione sociale. Un momento che potrebbe segnare un nuovo capitolo nelle relazioni tra Chiesa e America Latina, lasciando aperte le porte a future collaborazioni e iniziative condivise.

Papa Leone XIV ha incontrato sabato nel Palazzo Apostolico Vaticano il presidente argentino Javier Milei, accompagnato dalla compagna Fatima Florez. I due si sono scambiati alcuni doni. Secondo una nota della Sala stampa vaticana, Papa Leone XIV e Milei hanno discusso “di temi di interesse comune, come il progresso socio-economico, la lotta alla povertĂ e l’impegno per la coesione sociale”, e particolare attenzione è stata riservata ai conflitti in corso “rilevando l’importanza di un impegno urgente a sostegno della pace”. Dopo l’incontro con Papa Leone, il presidente argentino ha incontrato il cardinale Segretario di Stato vaticano Pietro Parolin, accompagnato dal reverendo mons. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV riceve il presidente argentino Milei in Vaticano

