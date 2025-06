Papa Leone XIV pace sorprese e sport | il primo mese del nuovo Pontefice

Un mese dopo l’elezione di Papa Leone XIV, il primo pontefice statunitense, il suo cammino si sta delineando tra pace, sorprese e sport. In un breve lasso di tempo, ha iniziato a lasciare il segno, dimostrando determinazione e umiltà nel suo nuovo ruolo. Mentre impara i primi passi di questa grande responsabilità, il suo pontificato promette di essere ricco di sorprese e innovazioni. E se questa è solo l’inizio, cosa ci riserverà il futuro?

Pace, sorprese e sport. È passato un mese dall’elezione di Papa Leone XIV, salito al soglio Pontificio nel tardo pomeriggio dello scorso 8 maggio. In questo mese Prevost, primo Pontefice statunitense della storia, ha iniziato a muovere i primi passi. E se da un lato, come confidato in un pranzo con i confratelli agostiniani al Priore Alejandro Moral Anton, sta ancora “imparando il ruolo”, dall’altro Leone XIV ha iniziato a dare già la sua impronta, muovendosi con il suo stile. Papa Leone XIV e la pace . Il tema della pace è quello che ha segnato fin da subito il suo percorso. Un impegno rinnovato per tutti i conflitti del mondo e, in particolare, per quello in Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Papa Leone XIV, pace, sorprese e sport: il primo mese del nuovo Pontefice

In questa notizia si parla di: Leone Papa Pace Mese

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

Vaticano, primo incontro ufficiale tra Papa Leone XIV e Mattarella: “La pace al centro del colloquio” https://tg.la7.it/vaticano/vaticano-incontro-papa-mattarella-06-06-2025-238897… Partecipa alla discussione

? Papa Leone XIV: la missione della Chiesa è costruire pace Il Pontefice richiama ogni battezzato a vivere la propria vocazione missionaria con coraggio e zelo. Leggi l'editoriale di Domenico Marino: https://avveniredicalabria.it/papa-leone-e-la-chiesa-in- Partecipa alla discussione

Leone XIV arriva tardi in udienza e si scusa: «Sono Papa da meno di un mese, devo imparare». Poi apre sulla Pasqua comune - «Vorrei scusarmi per il leggero ritardo e chiedervi anche pazienza. Non è ancora trascorso un mese dal mio nuovo incarico, quindi ci sono molte esperienze di apprendimento. Ma sono ... Come scrive msn.com

Papa Leone XIV, i primi trenta giorni di Prevost sul soglio di Pietro - Il Pontefice domani vivrà i suoi primi trenta giorni di pontificato presiedendo la messa in piazza San Pietro nella solennità di Pentecoste per la conclusione del Giubileo dei movimenti ... Riporta msn.com

Un mese di papa Leone XIV. Il bilancio di Cristiano - Un mese dopo la sua elezione il pontificato di Leone XIV appare ancora un’incognita. Questo deriva anche da alcuni tentativi di presentare l’attuale pontefice in discontinuità con il suo predecessore, ... Si legge su formiche.net