papa leone xiv il primo mese di prevost sul soglio di pietro

Nel primo mese di pontificato, Papa Leone XIV si è subito distinto per il suo forte impegno contro le guerre che devastano il mondo, in particolare in Ucraina e Palestina. La sua voce si fa sentire come un richiamo alla pace e alla speranza, invitando la comunità internazionale a riflettere sulle conseguenze delle tensioni globali. Scopriamo insieme come il nuovo pontefice intende guidare la Chiesa e il mondo verso un cammino di dialogo e riconciliazione.

Papa Leone XIV si è espresso da subito duro contro le guerre del mondo, in modo particolare quelle che oggi stanno sconvolgendo il mondo, in Ucraina e Palestina.

#8giugno Nel giorno di #Pentecoste cade il primo mese di pontificato di Papa Leone! Non è pura combinazione: eletto Papa nel giorno di Maria Santissima, un mese dopo lo Spirito Santo sembra comunicarci, e confermarci, di seguirlo in Cristo! #papaLeoneX Partecipa alla discussione

Cari bimbi, in tanti mi state inviando i disegni per Papa Leone XIV che l’8 giugno festeggerà il primo mese da Pontefice Gli siamo vicini con la preghiera e potete continuare a inviarmi i disegni a [email protected] Con gioia condivido alcuni dei vo Partecipa alla discussione

