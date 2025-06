Papa Leone XIV i primi trenta giorni di Prevost sul soglio di Pietro

Dopo un mese di leadership, il nuovo Papa Leone XIV si prepara a vivere momenti di grande significato, celebrando i primi trent'anni di pontificato con una messa solenne in piazza San Pietro in occasione della Pentecoste. Un percorso che promette di essere ricco di sfide e speranze per la Chiesa e i suoi fedeli. E chissà che al termine del Regina Coeli…

(Adnkronos) – Domani sarà trascorso un mese dall'elezione del cardinale Robert Francis Prevost al soglio di Pietro. Papa Leone XIV domani vivrà i suoi primi trenta giorni di pontificato presiedendo la messa in piazza San Pietro nella solennità di Pentecoste per la conclusione del Giubileo dei movimenti. E chissà che al termine del Regina Coeli .

Papa Leone, l’incontro a sorpresa a San Pietro: ecco con chi - Oggi, il Vaticano ha visto un incontro inatteso tra Papa Leone XIV e uno dei campioni sportivi più amati d’Italia.

Il 18 maggio, Messa di inizio pontificato di #Papa Leone XIV. Domenica prossima, Regina Coeli dalla Loggia di S. Pietro, poi l'incontro con la stampa mondiale. Di seguito gli altri primi impegni del mese.

Papa Leone XIV questa mattina ha celebrato la Messa sul sagrato della Basilica di San Pietro, davanti a 45mila fedeli, in occasione del Giubileo delle famiglie Francesca Paltracca #GR1

Papa Leone XIV, i primi trenta giorni di Prevost sul soglio di Pietro - Il Pontefice domani vivrà i suoi primi trenta giorni di pontificato presiedendo la messa in piazza San Pietro nella solennità di Pentecoste per la conclusione del Giubileo dei movimenti ...

Papa Leone XIV ordina in San Pietro i suoi primi 11 sacerdoti: hanno dai 28 ai 49 anni e andranno nelle periferie - Nelle parrocchie da Tor Bella Monaca al Portuense. il Papa: «Stiamo dentro il popolo di Dio, per potergli stare davanti e per ricostruire la credibilità di una Chiesa ferita, inviata a una umanità fer ...

Papa Leone XIV incontra Mattarella: prima visita ufficiale in Vaticano - Un incontro molto atteso e sentito che avviene in un momento storico segnato da gravi conflitti e forti tensioni internazionali ...

Papa Leone XIV, Messa per il Giubileo delle famiglie - Oggi 1 giugno ore 10.30 in diretta su TV2000