camminando con rispetto e amore verso il Creato. In questo anno di grazia, Papa Leone XIV ci invita a unire le nostre voci e i nostri cuori per costruire un futuro di giustizia e pace, seguendo l’esempio dello Spirito Santo che ci guida su strade di solidarietà e speranza. È tempo di agire insieme, lasciando alle spalle egoismi e predazioni, per un mondo più equo e sereno.

L'anno di grazia del Signore, di cui è espressione il Giubileo, ha in sé questo fermento: in un mondo lacerato e senza pace lo Spirito Santo ci educa a camminare insieme. La terra riposerà, la giustizia si affermerà, i poveri gioiranno, la pace tornerà se non ci muoveremo più come predatori, ma come pellegrini. Non più ognuno per sé, ma armonizzando i nostri passi ai passi altrui. Non consumando il mondo con voracità, ma coltivandolo e custodendolo, come ci insegna l' Enciclica Laudato si'." Lo ha detto papa Leone XIV durante la Veglia di Pentecoste in Piazza San Pietro, in occasione del Giubileo dei Movimenti, delle Associazioni e delle Comunità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Papa Leone XIV alla Veglia di Pentecoste: "Camminiamo insieme per la giustizia e la pace"

? Habemus Papam: Il Primo Emozionante Discorso di Papa Leone XIV | La Pace Sia Con Voi