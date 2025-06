‘Papa Leone | cuore peruviano’ il documentario di Tv2000 a un mese dall’elezione

A un mese dall’elezione di Papa Leone XIV, Tv2000 presenta "Papa Leone: cuore peruviano", un emozionante viaggio tra fede, storia e umanità. Dalla Loggia delle Benedizioni alle remote terre del Perù, il documentario svela il legame profondo tra il papa e la sua diocesi di Chiclayo, testimoniando come la vera leadership si traduca in amore concreto e vicinanza alla gente. Un ritratto vibrante di un ponte tra due mondi, che invita a riflettere sull’essenza della spiritualità.

ROMA – ‘Papa Leone: cuore peruviano’, il documentario di Tv2000 in onda domenica 8 giugno alle ore 21.05 a un mese dall’elezione di Papa Leone XIV. Dalla Loggia delle Benedizioni al cuore del Perù, il documentario ripercorre la storia di Papa Leone XIV attraverso il legame profondo con la sua diocesi di Chiclayo. È qui che Robert Prevost ha vissuto per otto anni come vescovo, condividendo la vita della sua gente, visitando le periferie, aiutando gli alluvionati, sostenendo i più fragili durante la pandemia. Le telecamere di Tv2000 sono arrivate a Chiclayo per raccogliere le voci dei suoi più stretti collaboratori, degli amici e dei fedeli che lo hanno conosciuto da vicino. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - ‘Papa Leone: cuore peruviano’, il documentario di Tv2000 a un mese dall’elezione

