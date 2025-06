Papà è in Inghilterra non lo cercate E invece Antonio era morto | i figli l’hanno ucciso così

La scomparsa di Antonio Di Gennaro ha tenuto in sospeso un’intera comunità, tra speranze e timori. Per tre giorni, un uomo di 71 anni, stimato professore e appassionato di inglese, è stato considerato disperso, fino a quando la tragica verità è emersa: il suo assassinio, compiuto dai propri figli. Una vicenda che scuote le coscienze e solleva interrogativi inquietanti su famiglia, fragilità e segreti mai svelati. Un dramma che lascia senza parole.

Per tre giorni Antonio Di Gennaro è stato considerato un uomo scomparso. Un professore in pensione di settantuno anni, una vita tra i libri e l’insegnamento della lingua inglese, dato per disperso dopo essersi allontanato da casa. Ma la verità, cruda e sconvolgente, è venuta a galla giovedì 6 giugno, quando il suo corpo è stato ritrovato in una cassapanca, all’interno della casa di famiglia a Quarto, nell’area Flegrea, in provincia di Napoli. Un ritrovamento che ha scoperchiato una vicenda agghiacciante, dai contorni tragicamente familiari. L’allarme era stato lanciato dalla compagna dell’uomo, che viveva con lui a Napoli. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it