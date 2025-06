Paolo Negro | Facevo l' imbianchino poi mi ha preso la Lazio Ero a un passo dal Real ma

Da imbianchino a protagonista di grandi sogni e ricordi indimenticabili: Paolo Negro ripercorre il suo viaggio tra Lazio, ambizioni e sogni sfiorati, tra Zeman, Sinisa e Eriksson. Un racconto di passione e nostalgia che ci invita a riflettere su come le speranze possano trasformarsi, lasciando tracce profonde nel cuore. Con lui, scopriamo che ogni sfida è un capitolo da custodire per sempre.

L’ex difensore e i tanti ricordi in biancoceleste: "Zeman, un martello. Sinisa ed Eriksson mi mancano ogni giorno. Dovevo diventare ct dell'Uganda, sembrava fatta, ma sono spariti". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paolo Negro: "Facevo l'imbianchino, poi mi ha preso la Lazio. Ero a un passo dal Real, ma..."

