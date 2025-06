Paolo Bertolucci colpito da Lorenzo Musetti | La forbice coi primi della classe si riduce

La semifinale del Roland Garros 2025 ha riservato emozioni intense e improvvisi colpi di scena. Lorenzo Musetti, protagonista di un match appassionante contro Carlos Alcaraz, si è visto costretto al ritiro, riducendo la forbice tra lui e i primi della classe. Questa circostanza potrebbe cambiare gli equilibri del torneo e riaccendere le speranze di altri talenti italiani. La sfida tra Jannik e Alcaraz si preannuncia ancora più avvincente, promettendo emozioni fino all’ultimo punto.

Non era l'esito che avrebbe voluto Lorenzo Musetti nella semifinale del Roland Garros 2025. Il toscano è stato costretto a ritirarsi nel corso della partita che l'ha visto opposto allo spagnolo Carlos Alcaraz, decidendo di stringere la mano al suo avversario per non andare a compromettere ulteriormente il suo fisico. E così, sullo score di 4-6 7-6 (3) 6-0 2-0, l'iberico ha avuto campo libero e domani affronterà nella finale a Parigi Jannik Sinner. Tuttavia, la prestazione di Musetti nei primi due parziali e il piglio dimostrato al cospetto di un Alcaraz, in una buona versione, hanno colpito diversi addetti ai lavori.

