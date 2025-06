Paola Egonu | Contro il Brasile per capire a che punto siamo situazione fisica da migliorare

La vigilia della sfida tra Italia e Brasile nella Nations League di volley femminile si fa sempre più emozionante. Paola Egonu, simbolo della nostra nazionale, è tornata in campo per valutare lo stato fisico delle azzurre e individuare gli aspetti da migliorare. Con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva, l’Italia si prepara a sfidare le verdeoro al Maracanazinho di Rio de Janeiro, in una partita che promette grandi emozioni e sfide cruciali.

Giornata di vigilia per l’Italia, che domenica 8 giugno (ore 15.00) affronterà il Brasile nella Nations League di volley femminile. Le azzurre sfideranno le verdeoro al Maracanazinho di Rio de Janeiro, cercando la grande impresa in trasferta in modo da conquistare la quarta vittoria consecutiva nella prestigiosa competizione internazionale dopo quelle ottenute contro USA, Germania e Corea del Sud. Paola Egonu è tornata a giocare contro le asiatiche dopo il malessere accusato il giorno prima e che le aveva impedito di scendere in campo nel match contro le tedesche. L’opposto ha presentato lo scontro diretto con le sudamericane attraverso i canali federali: “Questa sfida con il Brasile a mio avviso è molto importante, finora abbiamo affrontato squadre di diverso livello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Paola Egonu: “Contro il Brasile per capire a che punto siamo, situazione fisica da migliorare”

