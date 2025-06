Pantheon torna la pioggia di petali di rosa per la Pentecoste

Il termine Pentecoste evoca in tutta la sua intensità il miracolo dello Spirito Santo che discende sugli Apostoli, infondendo loro coraggio e speranza. E ogni anno, questa festività si arricchisce di un momento magico presso il Pantheon di Roma, dove una pioggia di petali di rosa rende ancora più suggestiva la cerimonia. Preparatevi a vivere un’esperienza unica: la prossima edizione si terrà domenica 8 giugno 2025, un appuntamento da non perdere.

Ogni anno, in occasione della Pentecoste, il Pantheon di Roma si trasforma in un luogo di straordinaria bellezza spirituale grazie alla spettacolare “pioggia di petali di rose”. Questa suggestiva cerimonia, profondamente radicata nella tradizione cristiana, celebra la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli, evento che si colloca cinquanta giorni dopo la Pasqua. La prossima edizione è prevista per domenica 8 giugno 2025. Il termine Pentecoste deriva dal greco e significa appunto “cinquantesimo”, in riferimento ai cinquanta giorni trascorsi dalla Pasqua. Si tratta della solennità che conclude il periodo pasquale e segna simbolicamente la nascita della Chiesa come comunità dei redenti. 🔗 Leggi su Funweek.it

