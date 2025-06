Pantano Calcio | Nuovi Arrivi e Giovani Talenti per la Stagione 2023 2024

Il Pantano Calcio si prepara a conquistare la stagione 2023/2024 con un mix di giovani talenti e esperienza. Dopo l’annuncio del nuovo mister Andrea Vitali, la società punta su promesse promettenti provenienti dalla Prima Categoria e Promozione, tra cui spiccano ritorni come Filippo Ottavi e nuovi acquisti come Giuseppe Tatò. Una squadra che mira a stupire e a scrivere nuove pagine di successi, pronta a dare il massimo sul campo.

Il Pantano dopo aver annunciato il nuovo mister Andrea Vitali (foto a sinistra), punta su giocatori giovani ma con un passato in Prima categoria e Promozione. Tra i pali torna, dopo la parentesi nella stagione 20232024 arrivato a campionato in corso, Filippo Ottavi portiere classe ‘98 elemento di indiscusso valore e di sicura affidabilità . La società annuncia anche l’arrivo di Giuseppe Tatò difensore classe 2002 nell’ultima stagione in forza al Muraglia. A centrocampo arriva il classe 2004 Alessandro Pambianchi cresciuto nell’Alma Juventus Fano e con trascorsi in promozione con la maglia del S. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pantano Calcio: Nuovi Arrivi e Giovani Talenti per la Stagione 2023/2024

