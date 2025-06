Pantalla riparte la chirurgia d' urgenza e avviati nuovi servizi

Con un nuovo impulso, la Usl Umbria 1 rilancia la chirurgia d’urgenza e amplia i servizi disponibili, assicurando interventi tempestivi e sicuri. L’approvazione dell’aggiornamento delle procedure interne rappresenta un passo fondamentale per migliorare l’assistenza e rispondere prontamente alle esigenze dei pazienti. A partire dal 9 giugno, questa svolta garantirà cure più efficaci e rapide, rafforzando il sistema sanitario locale e offrendo speranza e sollievo a chi ne ha bisogno.

La Usl Umbria 1 ha approvato l'aggiornamento della procedura interna sulla gestione di casi “urgenti”, selezionati come appropriati al setting assistenziale e operabili in condizioni di sicurezza, che garantirà, a partire dal prossimo 9 giugno, l’esecuzione di interventi chirurgici per patologia. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it